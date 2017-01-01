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*Andrew W.K.*



15 янв 2018 : 		 Новая песня ANDREW W.K.

1 дек 2017 : 		 ANDREW W.K. выпустит свой альбом в марте

19 сен 2017 : 		 Новый альбом ANDREW W.K. выйдет весной

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|||| 15 янв 2018

Новая песня ANDREW W.K.

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"Music Is Worth Living For", новая песня группы ANDREW W.K., доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "You're Not Alone", выход которого запланирован на второе марта на RED Music/Sony Music.

Трек-лист:

01. The Power of Partying
02. Music Is Worth Living For
03. Ever Again
04. I Don't Know Anything
05. The Feeling of Being Alive
06. Party Mindset
07. The Party Never Dies
08. Give Up On You
09. Keep On Going
10. In Your Darkest Moments
11. The Devil's On Your Side
12. Break The Curse
13. Total Freedom
14. Beyond Oblivion
15. Confusion and Clarity
16. You're Not Alone





New Song Premiere: ANDREW W.K.






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