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*Vio-lence*



23 янв 2018 : 		 VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте

13 янв 2018 : 		 Концерт по сбору средств для вокалиста VIO-LENCE пройдет в январе

21 июн 2017 : 		 У вокалиста VIO-LENCE четвертая стадия цирроза

22 окт 2015 : 		 Винил VIO-LENCE выйдет в ноябре

24 сен 2002 : 		 Новый диск VIO-LENCE

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VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте

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Музыканты TESTAMENT, EXODUS, FORBIDDEN и VIO-LENCE приняли участие в благотворительном шоу по сбору средств на лечение вокалиста VIO-LENCE Sean'a Killian'a, которое состоялось 20 января в The Midway, San Francisco, California.





Reunited VIO-LENCE Plus Members Of TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN Perform At






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