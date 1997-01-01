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VIO-LENCE + участники TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN выступили на благотворительном концерте Музыканты TESTAMENT, EXODUS, FORBIDDEN и VIO-LENCE приняли участие в благотворительном шоу по сбору средств на лечение вокалиста VIO-LENCE Sean'a Killian'a, которое состоялось 20 января в The Midway, San Francisco, California.























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