Новая песня MOOSE BLOOD "It’s Too Much", новая песня MOOSE BLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "I Don’t Think I Can Do This Anymore", выход которого намечен на девятое марта на Hopeless Records. http://mooseblooduk.com/







