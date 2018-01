сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY CREMATORY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Oblivion", релиз которого намечен на 13 апреля:



01. Expectation (1:27)

02. Salvation (4:36)

03. Ghost Of The Past (3:59)

04. Until The Dawn (4:36)

05. Revenge Is Mine (4:50)

06. Wrong Side (4:12)

07. Stay With Me (4:13)

08. For All Of Us (4:06)

09. Immortal (3:32)

10. Oblivion (4:52)

11. Cemetary Stillness (4:50)

12. Blessed (4:02)

13. Demon Inside (4:06)



«По сути звучание и отбор песен отражает тех трёх новых музыкантов, которые появились в нашем составе, — говорит барабанщик коллектива, Markus Jüllich. — Tosse — фантастический ритм-гитарист, добавивший больше вариативности своим чистым вокалом, а наш лидер-гитарист Rolf украсил запись своими соло. Jason добавил драйва, поэтому мы сознательно сделали такой микс басовых партий».



Stefan Glass, Dirk Riegner и Walter Stobbe не остались в стороне и от креативного процесса:



«Dirk пришёл из инди и помог нам добавить нюансов характерному подходу CREMATORY, Stefan — специалист в оркестровых аранжировках, а Walter — настоящий виртуоз гитары», — добавляет Markus.























