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*Crematory*



25 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

9 ноя 2017 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CREMATORY

14 июн 2017 : 		 Концертный релиз CREMATORY выйдет в сентябре

5 сен 2016 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

1 июн 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

15 апр 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

24 фев 2016 : 		 CREMATORY сменили басиста

22 янв 2016 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет в апреле

24 сен 2015 : 		 CREMATORY начали запись

31 июл 2015 : 		 Новые гитаристы CREMATORY

30 апр 2015 : 		 DVD CREMATORY выйдет в июне

21 мар 2015 : 		 CREMATORY ищут нового гитариста

28 янв 2015 : 		 CREMATORY начнут запись в мае

10 фев 2014 : 		 Новое видео CREMATORY

10 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

18 ноя 2013 : 		 Новое видео CREMATORY

30 сен 2013 : 		 Обложка бокс-сета CREMATORY

4 сен 2013 : 		 CREMATORY на SPV/STEAMHAMMER

9 дек 2010 : 		 Новое видео CREMATORY

5 дек 2010 : 		 Новое видео CREMATORY

17 ноя 2010 : 		 Видео с нового релиза CREMATORY

12 ноя 2010 : 		 Детали компиляции CREMATORY

15 июн 2010 : 		 CREMATORY выпустит сборник лучшего

18 янв 2010 : 		 Ещё один новый трек CREMATORY

29 дек 2009 : 		 Трек-лист нового альбома CREMATORY

6 дек 2009 : 		 Новая песня CREMATORY

22 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома CREMATORY

13 окт 2009 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет в феврале

12 ноя 2007 : 		 Новая песня CREMATORY

2 ноя 2007 : 		 CREMATORY выступят на WOA 2008

25 окт 2007 : 		 Новый альбом CREMATORY в феврале

16 апр 2007 : 		 Автограф-сессия CREMATORY

5 апр 2007 : 		 CREMATORY пишут новый материал

12 май 2006 : 		 CREMATORY: Подробности о новом альбоме

23 апр 2006 : 		 CREMATORY выпустят 'Klagebilder' в августе

27 янв 2005 : 		 CREMATORY в России

30 мар 2004 : 		 Новый альбом CREMATORY в мае

26 ноя 2003 : 		 CREMATORY приостановили запись

5 авг 2003 : 		 CREMATORY живее всех живых

4 янв 2003 : 		 CREMATORY планируют вернуться?

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Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

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CREMATORY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Oblivion", релиз которого намечен на 13 апреля:

01. Expectation (1:27)
02. Salvation (4:36)
03. Ghost Of The Past (3:59)
04. Until The Dawn (4:36)
05. Revenge Is Mine (4:50)
06. Wrong Side (4:12)
07. Stay With Me (4:13)
08. For All Of Us (4:06)
09. Immortal (3:32)
10. Oblivion (4:52)
11. Cemetary Stillness (4:50)
12. Blessed (4:02)
13. Demon Inside (4:06)

«По сути звучание и отбор песен отражает тех трёх новых музыкантов, которые появились в нашем составе, — говорит барабанщик коллектива, Markus Jüllich. — Tosse — фантастический ритм-гитарист, добавивший больше вариативности своим чистым вокалом, а наш лидер-гитарист Rolf украсил запись своими соло. Jason добавил драйва, поэтому мы сознательно сделали такой микс басовых партий».

Stefan Glass, Dirk Riegner и Walter Stobbe не остались в стороне и от креативного процесса:

«Dirk пришёл из инди и помог нам добавить нюансов характерному подходу CREMATORY, Stefan — специалист в оркестровых аранжировках, а Walter — настоящий виртуоз гитары», — добавляет Markus.





CREMATORY:






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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Blackstar
25 янв 2018, 07:35		И тут ты осознаешь, что последний годный альбом у группы был 12 лет назад...

YNWA
25 янв 2018, 07:56		Скорее 18...

Blackstar
25 янв 2018, 08:15		> Скорее 18...

Годный, а не шикарный )))

YNWA
25 янв 2018, 08:21		Ну если так, то да))
А вот последние 3-4 альбома просто какахи.

Dominion
25 янв 2018, 08:55		Неправда, Monument был великолепен

Mich
25 янв 2018, 09:04		у Crematory на каждом альбоме есть по 2-3 хорошие песни, иногда 4, но все остальное - балласт, к сожалению (( Не думаю, что выходящий новый альбом станет исключением. Хотя "Klagebilder" 2006 года нравится практически весь, от и до.

wildkid
25 янв 2018, 09:32		Облога четкая! "Царь! Очень приятно!"
Типа Квины...

Геннадиус777
25 янв 2018, 10:58		Отличная новость!

HailtoSlave
25 янв 2018, 11:24		выглядят как сказочные долбоебы

HailtoSlave
25 янв 2018, 11:26		И тут ты осознаешь, что последний годный альбом у группы был одноименный

п.с. «Dirk пришёл из инди и помог нам добавить нюансов

(фанатам) БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ)!


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