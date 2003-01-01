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Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY
CREMATORY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Oblivion", релиз которого намечен на 13 апреля:
01. Expectation (1:27)
02. Salvation (4:36)
03. Ghost Of The Past (3:59)
04. Until The Dawn (4:36)
05. Revenge Is Mine (4:50)
06. Wrong Side (4:12)
07. Stay With Me (4:13)
08. For All Of Us (4:06)
09. Immortal (3:32)
10. Oblivion (4:52)
11. Cemetary Stillness (4:50)
12. Blessed (4:02)
13. Demon Inside (4:06)
«По сути звучание и отбор песен отражает тех трёх новых музыкантов, которые появились в нашем составе, — говорит барабанщик коллектива, Markus Jüllich. — Tosse — фантастический ритм-гитарист, добавивший больше вариативности своим чистым вокалом, а наш лидер-гитарист Rolf украсил запись своими соло. Jason добавил драйва, поэтому мы сознательно сделали такой микс басовых партий».
Stefan Glass, Dirk Riegner и Walter Stobbe не остались в стороне и от креативного процесса:
«Dirk пришёл из инди и помог нам добавить нюансов характерному подходу CREMATORY, Stefan — специалист в оркестровых аранжировках, а Walter — настоящий виртуоз гитары», — добавляет Markus.
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Blackstar
YNWA
Blackstar
Годный, а не шикарный )))
YNWA
А вот последние 3-4 альбома просто какахи.
Dominion
Mich
wildkid
Типа Квины...
Геннадиус777
HailtoSlave
HailtoSlave
п.с. «Dirk пришёл из инди и помог нам добавить нюансов
(фанатам) БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ)!
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