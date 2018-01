27 янв 2018



Трейлер нового альбома TAX THE HEAT TAX THE HEAT опубликовали трейлер к новому альбому "Change Your Position", выход которого намечен на девятое марта на Nuclear Blast Entertainment:



“Money In The Bank”

“Change Your Position”

“Playing With Fire”

“All That Medicine”

“On The Run”

“The Last Time”

“Taking The Hit”

“My Headspace”

“We Are Consumers”

“Cut Your Chains”

“Wearing A Disguise”

“The Symphony Has Begun”















