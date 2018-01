30 янв 2018



EYE OF SOLITUDE и MARCHE FUNÈBRE выпускают сплит EYE OF SOLITUDE и MARCHE FUNÈBRE 22 февраля на Hynoptic Dirge/Cimmerian Shades Recordings выпустят сплит, включающий две композиции:



Eye Of Solitude - “Collapse”

Marche Funèbre - “Darkness”











