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*Gatekeeper*



30 янв 2018 : 		 GATEKEEPER на Cruz Del Sur Music

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|||| 30 янв 2018

GATEKEEPER на Cruz Del Sur Music

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Cruz Del Sur Music объявили о заключении контракта с канадской группой GATEKEEPER, новый альбом которой получил название "East Of Sun" и будет выпущен второго апреля на диске, виниле и в цифровом варианте. Запись заняла более шести месяцев и проходила в Harbourside Studios, Vancouver, Canada, вместе с Mike'ом Rogerson'ом, ранее сотрудничавшим с Annihilator, Aggression, 88 Mile Trip и Loverboy.

Canada's GATEKEEPER Joins Cruz Del Sur Music; East Of Sun Album Due In April



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