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Gatekeeper







30 янв 2018 : GATEKEEPER на Cruz Del Sur Music



30 янв 2018



GATEKEEPER на Cruz Del Sur Music Cruz Del Sur Music объявили о заключении контракта с канадской группой GATEKEEPER, новый альбом которой получил название "East Of Sun" и будет выпущен второго апреля на диске, виниле и в цифровом варианте. Запись заняла более шести месяцев и проходила в Harbourside Studios, Vancouver, Canada, вместе с Mike'ом Rogerson'ом, ранее сотрудничавшим с Annihilator, Aggression, 88 Mile Trip и Loverboy.







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