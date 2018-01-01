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30 янв 2018
GATEKEEPER на Cruz Del Sur Music
Cruz Del Sur Music объявили о заключении контракта с канадской группой GATEKEEPER, новый альбом которой получил название "East Of Sun" и будет выпущен второго апреля на диске, виниле и в цифровом варианте. Запись заняла более шести месяцев и проходила в Harbourside Studios, Vancouver, Canada, вместе с Mike'ом Rogerson'ом, ранее сотрудничавшим с Annihilator, Aggression, 88 Mile Trip и Loverboy. |
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