30 янв 2018



Новый альбом BLESSTHEFALL выйдет весной BLESSTHEFALL заключили соглашение с лейблом Rise Records, на котором 23 марта состоится выход нового альбома "Hard Feelings", продюсером которого был Tyler Smyth:



01. Wishful Sinking

02. Find Yourself

03. Melodramatic

04. Feeling Low

05. Cutthroat

06. I'm Over Being Under(rated)

07. Sleepless in Phoenix

08. Keep Me Close

09. Sakura Blues

10. Welcome Home



Видео на одну из песен из этого диска, "Melodramatic", доступно для просмотра ниже.









BLESSTHEFALL will spend the months leading into album release on tour with OF MICE & MEN, CANE HILL and FIRE FROM THE GODS.









+2 -2









просмотров: 327