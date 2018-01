31 янв 2018



Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания "Ossuarium Silhouettes Unhallowed", новый альбом группы HOODED MENACE, доступен для прослушивания ниже:



"Sempiternal Grotesqueries"

"In Eerie Deliverance"

"Cathedral Of Laybrinthine Darkness"

"Cascade Of Ashes"

"Charnel Reflections"

"Black Moss"

"Sorrows Of The Moon" (bonus track)











