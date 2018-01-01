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*Black Royal*



4 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK ROYAL

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|||| 4 фев 2018

Новое видео BLACK ROYAL

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"Cryo-Volcanic", новое видео группы BLACK ROYAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lightbringer", выходящего девятого марта на Suicide Records:

"Cryo-Volcanic"
"Self-Worship"
"Salvation"
"Denial"
"Pentagram Doctrine"
"Lightbringer"
"The Chosen"
"Dying Star"
"New World Order"
"Ou[t]roboros"

BLACK ROYAL To Release Debut Full-Length This March; "Cryo Volcanic" Music Video Streaming




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