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Black Royal







4 фев 2018 : Новое видео BLACK ROYAL



4 фев 2018



Новое видео BLACK ROYAL "Cryo-Volcanic", новое видео группы BLACK ROYAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lightbringer", выходящего девятого марта на Suicide Records:



"Cryo-Volcanic"

"Self-Worship"

"Salvation"

"Denial"

"Pentagram Doctrine"

"Lightbringer"

"The Chosen"

"Dying Star"

"New World Order"

"Ou[t]roboros"











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