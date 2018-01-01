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4 фев 2018
Новое видео BLACK ROYAL
"Cryo-Volcanic", новое видео группы BLACK ROYAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lightbringer", выходящего девятого марта на Suicide Records:
"Cryo-Volcanic"
"Self-Worship"
"Salvation"
"Denial"
"Pentagram Doctrine"
"Lightbringer"
"The Chosen"
"Dying Star"
"New World Order"
"Ou[t]roboros"
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