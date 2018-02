5 фев 2018



Новая песня SNAKE EYES SEVEN “Medicine Man”, новая песня группы SNAKE EYES SEVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Medicine Man”, выход которого запланирован на 30 марта:



“Speaking Ill Of The Dead”

“Can You Hear Me Calling”

“Medicine Man”

“The Kill”

“Angel Of Death”

“SOB”

“What About Peace”

“Goodbye Ronnie”













+1 -2









просмотров: 236