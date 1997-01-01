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*Rivers of Nihil*



7 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

18 окт 2016 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

17 фев 2016 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

14 янв 2016 : 		 RIVERS OF NIHIL нашли ударника

20 ноя 2015 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

18 авг 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

9 июл 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

14 июн 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL выйдет в августе

11 июн 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

10 апр 2015 : 		 RIVERS OF NIHIL завершили работу над альбомом

16 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

7 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

1 май 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

21 фев 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

22 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от RIVERS OF NIHIL

29 сен 2013 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

21 сен 2013 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

22 авг 2013 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

13 авг 2013 : 		 RIVERS OF NIHIL завершили запись альбома

12 дек 2012 : 		 RIVERS OF NIHIL на METAL BLADE RECORDS

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|||| 7 фев 2018

Новая песня RIVERS OF NIHIL

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"The Silent Life", новая песня группы RIVERS OF NIHIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Where Owls Know My Name", выход которого запланирован на Metal Blade Records на 16 марта:

“Cancer / Moonspeak”
“The Silent Life”
“A Home”
“Old Nothing”
“Subtle Change (Including The Forest Of Transition)”
“Terrestria III: Wither”
“Hollow”
“Death Is Real”
“Where Owls Know My Name”
“Capricorn / Agoratopia”

RIVERS OF NIHIL Reveal Details For New Album Where Owls Know My Name; вЂњThe Silent LifeвЂќ Single Streaming





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