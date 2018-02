7 фев 2018



Новая песня RIVERS OF NIHIL "The Silent Life", новая песня группы RIVERS OF NIHIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Where Owls Know My Name", выход которого запланирован на Metal Blade Records на 16 марта:



“Cancer / Moonspeak”

“The Silent Life”

“A Home”

“Old Nothing”

“Subtle Change (Including The Forest Of Transition)”

“Terrestria III: Wither”

“Hollow”

“Death Is Real”

“Where Owls Know My Name”

“Capricorn / Agoratopia”













