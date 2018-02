8 фев 2018



Новая песня THE SAINTS OF LAS VEGAS "Я прошел путь от Грешника к Святому" — так говорит бывший гитарист Faster Pussycat Brent Muscat, намекая на появление новой группы THE SAINTS OF LAS VEGAS, дебютный трек которой, “Tomeka”, доступен для прослушивания ниже.















