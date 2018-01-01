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*Alien Weaponry*



12 фев 2018 : 		 ALIEN WEAPONRY на Napalm Records

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ALIEN WEAPONRY на Napalm Records

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Новозеландские трэшеры ALIEN WEAPONRY заключили соглашение с лейблом Napalm Records, на котором в середине этого года состоится релиз дебютного альбома. Карьера музыкантов, которым было от десяти до двенадцати, стартовала пять лет назад.

«Помимо того, что они самые молодые музыканты, с которыми мы заключали контракт, это еще и одна из самых уникальных групп последних лет. Их комбинация олдскульного трэша и элементов культуры и языка народа Маори дала убойное сочетание, энергетику и плотность которого оценят все поклонники жанра, особенно те, кто прекратили слушать данное направление после выпуска Roots SEPULTURA. Kia Ora ALIEN WEAPONY и добро пожаловать в семью Napalm Records!» — Sebastian Muench, A&R Napalm Records.

ALIEN WEAPONRY Sign Worldwide Deal With Napalm Records



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon
12 фев 2018, 19:35		Новозеландский Ektomorf


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