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Alien Weaponry







12 фев 2018 : ALIEN WEAPONRY на Napalm Records



12 фев 2018



ALIEN WEAPONRY на Napalm Records Новозеландские трэшеры ALIEN WEAPONRY заключили соглашение с лейблом Napalm Records, на котором в середине этого года состоится релиз дебютного альбома. Карьера музыкантов, которым было от десяти до двенадцати, стартовала пять лет назад.



«Помимо того, что они самые молодые музыканты, с которыми мы заключали контракт, это еще и одна из самых уникальных групп последних лет. Их комбинация олдскульного трэша и элементов культуры и языка народа Маори дала убойное сочетание, энергетику и плотность которого оценят все поклонники жанра, особенно те, кто прекратили слушать данное направление после выпуска Roots SEPULTURA. Kia Ora ALIEN WEAPONY и добро пожаловать в семью Napalm Records!» — Sebastian Muench, A&R Napalm Records.









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