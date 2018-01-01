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*Scumpulse*



16 фев 2018 : 		 Новое видео SCUMPULSE

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Новое видео SCUMPULSE

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"Rotten", новое видео группы SCUMPULSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rotten", выходящего 23 февраля на Gore House Productions:

"Alba Gu Bràth" 
"Rotten"
"Broken Reflection"
"Gnawed By Pigs"
"King Of Dogshit"
"Pure Jakebawlocaust"
"Wage Decay"
"Sand And Dust"

SCUMPULSE - Scottish Grindcore Act Debuts "Rotten" Video






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