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Новое видео SCUMPULSE
"Rotten", новое видео группы SCUMPULSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rotten", выходящего 23 февраля на Gore House Productions:
"Alba Gu Bràth"
"Rotten"
"Broken Reflection"
"Gnawed By Pigs"
"King Of Dogshit"
"Pure Jakebawlocaust"
"Wage Decay"
"Sand And Dust"
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