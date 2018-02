все новости группы







16 фев 2018 : Новое видео SCUMPULSE



Новое видео SCUMPULSE "Rotten", новое видео группы SCUMPULSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rotten", выходящего 23 февраля на Gore House Productions:



"Alba Gu Bràth"

"Rotten"

"Broken Reflection"

"Gnawed By Pigs"

"King Of Dogshit"

"Pure Jakebawlocaust"

"Wage Decay"

