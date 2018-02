21 фев 2018



Новый альбом ISSA выйдет весной ISSA выпустит новую работу, получившую название "Run With The Pack", 20 апреля на Frontiers Music Srl. Видео на первый сингл из этого диска, "Come Back Again", доступно для просмотра ниже:



01. Am I Losin' You

02. Run With The Pack

03. Sacrifice Me

04. How Long

05. The Sound Of Yesterday

06. Come Back Again

07. Talk To Your Heart

08. Bittersweet

09. Closer To You

10. Irreplaceable

11. Everything To Me















