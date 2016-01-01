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*From Ashes To New*



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Новое видео FROM ASHES TO NEW

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"Crazy", новое видео группы FROM ASHES TO NEW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Future", выходящего 20 апреля на Better Noise Records/Eleven Seven Music:

01. Wake Up
02. Crazy
03. My Name
04. Gone Forever
05. Broken
06. Forgotten
07. Enemy
08. Nowhere To Run
09. Let Go
10. On My Own
11. The Future



FROM ASHES TO NEW: 'Crazy' Video Released




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