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Музыканты BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG в AMORIELLO Автор книжек для детей и гитарист Thomas Amoriello основал проект AMORIELLO, для участия в котором привлек бывших участников BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG. Первым релизом стал 7"-винил "Flood", в записи которого принимали участие вокалист Goran Edman (Yngwie Malmsteen, John Norum), басист Neil Murray (ранее Whitesnake и Black Sabbath), сессионный ударник Atma Anur (Jason Becker, Cacophony, Richie Kotzen) и бывший клавишник Yngwie Malmsteen Michael Troy.



Би-сайдом сингла стала инструментальная композиция "Nightmusic MCX", в записи которой участвовал басист Phil Soussan, барабанщик Shane Gaalaas (Michael Schenker Group, Uli Jon Roth) и Michael Troy.















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