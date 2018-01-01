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*Amoriello*



6 мар 2018 : 		 Музыканты BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG в AMORIELLO

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Музыканты BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG в AMORIELLO

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Автор книжек для детей и гитарист Thomas Amoriello основал проект AMORIELLO, для участия в котором привлек бывших участников BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG. Первым релизом стал 7"-винил "Flood", в записи которого принимали участие вокалист Goran Edman (Yngwie Malmsteen, John Norum), басист Neil Murray (ранее Whitesnake и Black Sabbath), сессионный ударник Atma Anur (Jason Becker, Cacophony, Richie Kotzen) и бывший клавишник Yngwie Malmsteen Michael Troy.

Би-сайдом сингла стала инструментальная композиция "Nightmusic MCX", в записи которой участвовал басист Phil Soussan, барабанщик Shane Gaalaas (Michael Schenker Group, Uli Jon Roth) и Michael Troy.

AMORIELLO - Children's Book Author Joins Forces With Former BLACK SABBATH, WHITESNAKE, YNGWIE MALMSTEEN, MSG Members; First Single Released, Audio Streaming






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