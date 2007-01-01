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*Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ [52]
*Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ [15]
*Доступен для прослушивания новый альбом группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ [8]
*Новый трек от Bjarla [4]
*Новая песня от гитариста группы БАГИРА [1]
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*Tantal*



2 фев 2018 : 		 Новое видео TANTAL

7 дек 2017 : 		 Русскоязычная версия нового альбома TANTAL

19 окт 2017 : 		 Новое видео TANTAL

12 окт 2017 : 		 Новая песня группы TANTAL

9 окт 2017 : 		 Новая песня TANTAL

18 сен 2017 : 		 Новое концертное видео TANTAL

4 сен 2017 : 		 Концертное видео TANTAL

20 авг 2017 : 		 Новое видео TANTAL

24 июл 2017 : 		 Новые песни TANTAL

16 июн 2017 : 		 Новое видео группы TANTAL

22 апр 2017 : 		 Тизер нового альбома TANTAL

23 мар 2017 : 		 Новое видео TANTAL

20 мар 2017 : 		 TANTAL ищут ритм секцию

28 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANTAL

27 окт 2016 : 		 Видео с текстом от TANTAL

22 июн 2016 : 		 Новая песня TANTAL

1 июн 2016 : 		 Кавер версия песни Meg Myers от TANTAL

27 апр 2016 : 		 Подробности нового альбома группы TANTAL

29 дек 2015 : 		 Новый альбом группы TANTAL выйдет в 2016

8 сен 2015 : 		 Режиссерская версия клипа TANTAL

27 апр 2015 : 		 Новое видео TANTAL

5 фев 2015 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от TANTAL

17 ноя 2014 : 		 Новое видео TANTAL

6 ноя 2014 : 		 TANTAL – релиз нового альбома в Европе и США и новый сингл!

16 апр 2014 : 		 Новая песня TANTAL

7 апр 2014 : 		 Обложка и тизер нового альбома группы TANTAL

2 фев 2014 : 		 TANTAL завершили запись

21 мар 2011 : 		 Группа TANTAL приступила к записи нового альбома

1 июн 2010 : 		 TANTAL работают над новым альбомом

6 ноя 2009 : 		 TANTAL стали представителями ESP в России

19 мар 2009 : 		 TANTAL: подробности альбома "The Beginning of the End"

13 мар 2009 : 		 Группа TANTAL подписалась на Mazzar Records

18 дек 2008 : 		 Новости от TANTAL

30 янв 2007 : 		 TANTAL выпустили промо-диск

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|||| 2 фев 2018

Новое видео TANTAL

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Группа TANTAL опубликовала новый клип на русскоязычную композицию «Отпустить» с недавно вышедшего альбома «На Краю».




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