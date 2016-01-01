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*Aliceblue*



16 фев 2018 : 		 Новый ЕР ALICEBLUE доступен для прослушивания

18 сен 2017 : 		 Кавер от aliceBlue к 870-летию Москвы!

2 авг 2017 : 		 Кавер-версии ГРОТ и 25/17 от ALICEBLUE

28 мар 2017 : 		 Концертное видео ALICEBLUE

23 фев 2017 : 		 Концертное видео ALICEBLUE

24 дек 2016 : 		 Концертное видео ALICEBLUE

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом ALICEBLUE доступен для прослушивания

22 сен 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

29 авг 2016 : 		 Новый EP ALICEBLUE доступен для прослушивания

28 июл 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

5 июл 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

8 июн 2016 : 		 Кавер-версия IOWA от ALICEBLUE

10 май 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

12 апр 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

14 мар 2016 : 		 Новое видео ALICEBLUE

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Новый ЕР ALICEBLUE доступен для прослушивания

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Новый ЕР ALICEBLUE, "К Звездам", доступен для прослушивания ниже.

Этот релиз о нас. От первой до последней песни мы рассказали наши истории и сделали это максимально по-новому для себя.

"Звездам" звучит совершенно не так, как предыдущие наши работы. Это очень сочное сочетание всех современных тенденций с музыкой, которая живёт у нас в сердце. Припевы надолго засядут у вас в голове, а мощная лирика заставит переслушивать треки снова и снова, открывая каждый раз всё больше скрытых смыслов в тексте. Мы начинаем наш полёт к звёздам. Добро пожаловать на борт!




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