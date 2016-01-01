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Новый ЕР ALICEBLUE доступен для прослушивания Новый ЕР ALICEBLUE, "К Звездам", доступен для прослушивания ниже.



Этот релиз о нас. От первой до последней песни мы рассказали наши истории и сделали это максимально по-новому для себя.



"Звездам" звучит совершенно не так, как предыдущие наши работы. Это очень сочное сочетание всех современных тенденций с музыкой, которая живёт у нас в сердце. Припевы надолго засядут у вас в голове, а мощная лирика заставит переслушивать треки снова и снова, открывая каждый раз всё больше скрытых смыслов в тексте. Мы начинаем наш полёт к звёздам. Добро пожаловать на борт!







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