|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый ЕР ALICEBLUE доступен для прослушивания
Новый ЕР ALICEBLUE, "К Звездам", доступен для прослушивания ниже.
Этот релиз о нас. От первой до последней песни мы рассказали наши истории и сделали это максимально по-новому для себя.
"Звездам" звучит совершенно не так, как предыдущие наши работы. Это очень сочное сочетание всех современных тенденций с музыкой, которая живёт у нас в сердце. Припевы надолго засядут у вас в голове, а мощная лирика заставит переслушивать треки снова и снова, открывая каждый раз всё больше скрытых смыслов в тексте. Мы начинаем наш полёт к звёздам. Добро пожаловать на борт!
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).