сегодня



Новый альбом MARGENTA доступен для прослушивания Рок-опера "Окситания", новая работа проекта MARGENTA, доступна для прослушивания ниже.



Стихи, либретто — Маргарита Пушкина

Музыка — Сергей Скрипников



Сюжет первого действия основан на легенде о сказочном городе Каркассоне, рассказанной английским писателем бароном Дансейни.



Сюжет второго и третьего действий основан на реальных исторических событиях, происходивших во Франции в XIII веке, и несколько приправлен авторской фантазией (но не в ущерб истории). В течение 2 часов 6 минут звучит рассказ об альбигойском крестовом походе, объявленном Римской церковью против распространившейся на южных территориях Франции и севере Испании так называемой катарской ереси.



Помимо самих авторов над оперой трудилось множество музыкантов, среди них: Андрей Лефлер, Юлия Полежаева, Пётр Елфимов, Анатолий Алёшин, Антон Артамонов, Сергей Сергеев, Николай Арутюнов — и многие другие замечательные вокалисты и инструменталисты. http://www.margenta.ru







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