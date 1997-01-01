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*Margenta*



27 фев 2018 : 		 Новый альбом MARGENTA доступен для прослушивания

4 фев 2016 : 		 Рок-опера «Окситания» Маргариты Пушкиной: «слушателей ждёт взрыв мозга»

17 янв 2015 : 		 Новая песня MARGENTA

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Новый альбом MARGENTA доступен для прослушивания

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Рок-опера "Окситания", новая работа проекта MARGENTA, доступна для прослушивания ниже.

Стихи, либретто — Маргарита Пушкина
Музыка — Сергей Скрипников

Сюжет первого действия основан на легенде о сказочном городе Каркассоне, рассказанной английским писателем бароном Дансейни.

Сюжет второго и третьего действий основан на реальных исторических событиях, происходивших во Франции в XIII веке, и несколько приправлен авторской фантазией (но не в ущерб истории). В течение 2 часов 6 минут звучит рассказ об альбигойском крестовом походе, объявленном Римской церковью против распространившейся на южных территориях Франции и севере Испании так называемой катарской ереси.

Помимо самих авторов над оперой трудилось множество музыкантов, среди них: Андрей Лефлер, Юлия Полежаева, Пётр Елфимов, Анатолий Алёшин, Антон Артамонов, Сергей Сергеев, Николай Арутюнов — и многие другие замечательные вокалисты и инструменталисты.



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