|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня группы SEPTEM VOICES
SEPTEM VOICES представляют новый сингл. Камень на камне.
Состав:
Евгения Радченко - вокал
Иван Лысенков - музыка, слова, ударные
Эльмира Валеева - клавишные, синтез
Григор Мкртчян - гитары
Виктория Тимофеева - скрипка
Григорий Корнилаев - бас
Аранжировка - SEPTEM VOICES
Запись:
LUMEN Studio UFA - Владислав Савватеев
RU_Studio - Михаил Кузьмичев
Сведение, мастеринг:
Anthropocide Studios
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).