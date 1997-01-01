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Новая песня группы SEPTEM VOICES

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SEPTEM VOICES представляют новый сингл. Камень на камне.

Состав:

Евгения Радченко - вокал
Иван Лысенков - музыка, слова, ударные
Эльмира Валеева - клавишные, синтез
Григор Мкртчян - гитары
Виктория Тимофеева - скрипка
Григорий Корнилаев - бас

Аранжировка - SEPTEM VOICES

Запись:
LUMEN Studio UFA - Владислав Савватеев
RU_Studio - Михаил Кузьмичев

Сведение, мастеринг:
Anthropocide Studios




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