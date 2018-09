сегодня



У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон Группа Калевала 18 сентября опубликовала следующее сообщение:



"Друзья. Вынуждены сообщить что, в городе Острава (Чехия) сегодня ночью была угнана наша машина. Со всем нашим стаффом внутри. Оборудование, костюмы, мерч, личные вещи.



Оставим за рамками этого поста своё мнение о моральном облике воров, укравших заработанное долгими годами труда профессиональное оборудование.

Общая стоимость ущерба составляет более 2 миллионов рублей.



Мы благодарим Grimmner (Швеция), Vorgrum (Аргентина), а так же нашего тур менеджера Sabri Julian Patzelt за поддержку в трудную минуту. Нам предоставят инструменты и машину. Ребята искренне переживают за нас.



На фото часть нашего оборудования, на котором, скорее всего, нам больше не придется сыграть для вас.

SHOW MUST GO ON!



Всем кто готов поддержать нас в такой момент:

5469 4000 2655 9257 сбер

Личный счет Калевалы, Никита Игоревич А. "









+1 -1



( 2 )





просмотров: 173