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У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон
Группа Калевала 18 сентября опубликовала следующее сообщение:
"Друзья. Вынуждены сообщить что, в городе Острава (Чехия) сегодня ночью была угнана наша машина. Со всем нашим стаффом внутри. Оборудование, костюмы, мерч, личные вещи.
Оставим за рамками этого поста своё мнение о моральном облике воров, укравших заработанное долгими годами труда профессиональное оборудование.
Общая стоимость ущерба составляет более 2 миллионов рублей.
Мы благодарим Grimmner (Швеция), Vorgrum (Аргентина), а так же нашего тур менеджера Sabri Julian Patzelt за поддержку в трудную минуту. Нам предоставят инструменты и машину. Ребята искренне переживают за нас.
На фото часть нашего оборудования, на котором, скорее всего, нам больше не придется сыграть для вас.
SHOW MUST GO ON!
Всем кто готов поддержать нас в такой момент:
5469 4000 2655 9257 сбер
Личный счет Калевалы, Никита Игоревич А. "
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