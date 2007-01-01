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*Kalevala*



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У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон

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Группа Калевала 18 сентября опубликовала следующее сообщение:

"Друзья. Вынуждены сообщить что, в городе Острава (Чехия) сегодня ночью была угнана наша машина. Со всем нашим стаффом внутри. Оборудование, костюмы, мерч, личные вещи.

Оставим за рамками этого поста своё мнение о моральном облике воров, укравших заработанное долгими годами труда профессиональное оборудование.
Общая стоимость ущерба составляет более 2 миллионов рублей.

Мы благодарим Grimmner (Швеция), Vorgrum (Аргентина), а так же нашего тур менеджера Sabri Julian Patzelt за поддержку в трудную минуту. Нам предоставят инструменты и машину. Ребята искренне переживают за нас.

На фото часть нашего оборудования, на котором, скорее всего, нам больше не придется сыграть для вас.
SHOW MUST GO ON!

Всем кто готов поддержать нас в такой момент:
5469 4000 2655 9257 сбер
Личный счет Калевалы, Никита Игоревич А. "





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dark Funeral
24 сен 2018, 17:57		Цэ эвропа, ж, там так! А вообще жалко ребят, конечно...

kircore
24 сен 2018, 19:39		Дерьмо эта ваша Калевала. Вот Аркона это да.


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