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*Otto Dix*



6 окт 2018 : 		 Новая песня Otto Dix

15 фев 2017 : 		 Новое видео OTTO DIX

30 ноя 2016 : 		 Otto Dix приступили к записи нового альбома

30 сен 2016 : 		 Новое видео OTTO DIX

13 сен 2016 : 		 OTTO DIX отметят юбилей

24 мар 2015 : 		 Новый альбом OTTO DIX выйдет в ноябре

9 май 2008 : 		 Вокалист OTTO DIX госпитализирован

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|||| 6 окт 2018

Новая песня OTTO DIX

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Группа Otto Dix, играющая на стыке электронного авангарда / готической музыки и театрально-пантомимного действа, выпустила сингл 'Октагон'. В электронное издание вошла рок-версия одноименной песни, полностью сыгранная и записанная на живых инструментах. Приятным дополнением стали четыре ремикса не только от российских, но и от зарубежных молодых музыкантов.




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