6 окт 2018



Новая песня OTTO DIX Группа Otto Dix, играющая на стыке электронного авангарда / готической музыки и театрально-пантомимного действа, выпустила сингл 'Октагон'. В электронное издание вошла рок-версия одноименной песни, полностью сыгранная и записанная на живых инструментах. Приятным дополнением стали четыре ремикса не только от российских, но и от зарубежных молодых музыкантов.







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