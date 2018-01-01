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*Newtierra (Mad Metal Asylum)*



23 окт 2018 : 		 Newtierra Asylum готовит полноформатный курс терапии

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Newtierra Asylum готовит полноформатный курс терапии

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Уважаемые посетители!

Наша психиатрическая клиника Newtierra рада сообщить вам, что 2018 год для нас более чем плодотворен. Наши психиатры усердно трудятся над повышением качества обслуживания, разрабатывают новые и интересные методики работы с нашими пациентами, что позволяет нам выйти на новый уровень звучания!

Наш полноформатный курс терапии сейчас находится на стадии записи вокала, в связи с чем мы хотим поделиться с вами небольшим репортажем с места событий.

Предвкушайте вместе с нами.
Такими нас вы ещё не слышали!
Stay f(L)uсking crazy!




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