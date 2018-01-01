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Newtierra Asylum готовит полноформатный курс терапии Уважаемые посетители!



Наша психиатрическая клиника Newtierra рада сообщить вам, что 2018 год для нас более чем плодотворен. Наши психиатры усердно трудятся над повышением качества обслуживания, разрабатывают новые и интересные методики работы с нашими пациентами, что позволяет нам выйти на новый уровень звучания!



Наш полноформатный курс терапии сейчас находится на стадии записи вокала, в связи с чем мы хотим поделиться с вами небольшим репортажем с места событий.



Предвкушайте вместе с нами.

Такими нас вы ещё не слышали!

Stay f(L)uсking crazy!







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