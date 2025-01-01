Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 29
*Космическое видео от группы АРИЯ 14
*Новое видео GRIMA 12
*Новое концертное видео группы АРИЯ 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 29
*Космическое видео от группы АРИЯ 14
*Новое видео GRIMA 12
*Новое концертное видео группы АРИЯ 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
[= ||| все новости группы



*

Nytt Land

*
| - |

|||| 8 апр 2025

Новое видео NYTT LAND



zoom
Cingelji Ingelji (The song of the shaman's assistant).

Песня, которую помощник шамана исполняет во время обряда в то время, когда шаману требуется помощь во время ритуала - когда шаман проходит момент поселения духа в себя или же отправляется в путешествие между мирами.
С помощью этой песни помощник завершает обряд перехода, подхватывая ритм бубна шамана.

Этот трек, как и все остальные песни на альбоме "Songs of the Shaman" — запись аутентичного тунгусо-маньчжурского шаманского ритуала. Текст этой песни дошел до нас из древних китайских источников. Мы сознательно не стали переводить эти песни на современные языки, а записали их в первозданном звучании, чтобы сохранить и передать всю энергию и древнюю силу этих заклинаний.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 154





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом