8 апр 2025



Новое видео NYTT LAND



Cingelji Ingelji (The song of the shaman's assistant).



Песня, которую помощник шамана исполняет во время обряда в то время, когда шаману требуется помощь во время ритуала - когда шаман проходит момент поселения духа в себя или же отправляется в путешествие между мирами.

С помощью этой песни помощник завершает обряд перехода, подхватывая ритм бубна шамана.



Этот трек, как и все остальные песни на альбоме "Songs of the Shaman" — запись аутентичного тунгусо-маньчжурского шаманского ритуала. Текст этой песни дошел до нас из древних китайских источников. Мы сознательно не стали переводить эти песни на современные языки, а записали их в первозданном звучании, чтобы сохранить и передать всю энергию и древнюю силу этих заклинаний. https://www.instagram.com/nyttland_official







+0 -0



просмотров: 154