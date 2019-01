сегодня



Новое видео JETBOY



"Beating The Odds", новое видео группы JETBOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born To Fly, выпущенного вчера на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Beating The Odds



02. Born To Fly



03. Old Dog, New Tricks



04. The Way That You Move Me



05. Brokenhearted Daydream



06. Inspiration From Desperation



07. All Over Again



08. She



09. A Little Bit Easy



10. Every Time I Go



11. Smoky Ebony



12. Party Time! (blindman)



























