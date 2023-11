сегодня



Кавер-версия BOZ SCAGGS от JETBOY



JETBOY представили собственное прочтение композиции BOZ SCAGGS "Lido Shuffle", которая будет включена в выходящий 24 ноября альбом Crate Diggin’:



"Since You Been Gone"

"Rich Girl"

"Before You Go"

"Dancing In The Moonlight"

"Bloody Well Right"

"Lido Shuffle"

"Thunder Island"

"Can't You See"

"Funk 49"

"Fire And Rain"

"Cover Of The Rolling Stone"

"East Bound And Down"

"Dream Weaver







