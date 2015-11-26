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Oddko

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22 ноя 2018 : 		 Новое видео ODDKO

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|||| 22 ноя 2018

Новое видео ODDKO



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“Disobey”, новое видео проекта ODDKO, возглавляемого режиссером Giovanni Bucci, известным по двум видео KORN, а также снимавшим промо для Red Bull и MTV. В качестве дизайнера он принимал участие в работе над рядом фильмов, среди которых "Стар Трек", "Черепашки Ниндзя" и "Робокоп".

“Disobey” первый сингл из дебютного альбома “Escape the Maze”, в записи которого в качестве гостей принимали участие Veronika Coassolo (Tricky, Subsonica), партии ударных записывал Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse), а мастеринг альбома проводил Howie Weinberg (Rammstein, Madonna, Metallica…).



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


22 ноя 2018, 21:37		Шепелявит он неслабо.
А так - очень неплохо, но попсой и саундтрэками разит.
Лучше Мортииса послушаю.


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