Новое видео ODDKO

“D4TM”, новое видео проекта ODDKO, возглавляемого режиссером Giovanni Bucci, известным по двум видео KORN, а также снимавшим промо для Red Bull и MTV. В качестве дизайнера он принимал участие в работе над рядом фильмов, среди которых "Стар Трек", "Черепашки Ниндзя" и "Робокоп". Этот трек взят из нового ЕР Digital Gods:
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