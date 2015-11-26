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Oddko

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16 июн 2020 : 		 Новое видео ODDKO

21 окт 2019 : 		 Новое видео ODDKO

22 ноя 2018 : 		 Новое видео ODDKO
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|||| 16 июн 2020

Новое видео ODDKO



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“D4TM”, новое видео проекта ODDKO, возглавляемого режиссером Giovanni Bucci, известным по двум видео KORN, а также снимавшим промо для Red Bull и MTV. В качестве дизайнера он принимал участие в работе над рядом фильмов, среди которых "Стар Трек", "Черепашки Ниндзя" и "Робокоп". Этот трек взят из нового ЕР Digital Gods:

"Digital Gods" (Intro)
"Disobey"
"Black Bear Don't Care"
"D4TM"
"The Strangers"
"Start Again"

ODDKO Releases Mad Max Themed вЂњD4TMвЂќ Video



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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