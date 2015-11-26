16 июн 2020



Новое видео ODDKO



“D4TM”, новое видео проекта ODDKO, возглавляемого режиссером Giovanni Bucci, известным по двум видео KORN, а также снимавшим промо для Red Bull и MTV. В качестве дизайнера он принимал участие в работе над рядом фильмов, среди которых "Стар Трек", "Черепашки Ниндзя" и "Робокоп". Этот трек взят из нового ЕР Digital Gods:



"Digital Gods" (Intro)

"Disobey"

"Black Bear Don't Care"

"D4TM"

"The Strangers"

"Start Again"







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