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Tiamat

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22 ноя 2018 : 		 Переиздание "Clouds" TIAMAT выйдет зимой

17 май 2018 : 		 TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney

6 июн 2016 : 		 Религиозные фанатики попытались сорвать выступление TIAMAT в Грузии

23 июн 2015 : 		 TIAMAT возвращаются

16 апр 2015 : 		 "The Astral Sleep" TIAMAT выйдет на виниле

9 апр 2014 : 		 JOHAN EDLUND объявил об уходе из TIAMAT

19 дек 2013 : 		 Видео с выступления TIAMAT

29 апр 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

28 фев 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

24 окт 2012 : 		 Семплы новых песен TIAMAT

12 окт 2012 : 		 Новое видео TIAMAT

21 сен 2012 : 		 Даты выхода нового альбома TIAMAT

7 сен 2012 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT

28 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

22 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

3 май 2012 : 		 TIAMAT: видео из студии

21 апр 2012 : 		 Название нового альбома TIAMAT

16 сен 2011 : 		 TIAMAT на NAPALM RECORDS

24 дек 2009 : 		 TIAMAT отпразднуют 20-летие, исполнив целиком альбом "Wildhoney"

26 авг 2008 : 		 Подробности бокс-сета TIAMAT

24 апр 2008 : 		 TIAMAT: новый альбом в сети

17 мар 2008 : 		 На новом альбоме TIAMAT будет бонус-трек

24 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT

13 фев 2008 : 		 TIAMAT: трек-лист нового альбома

21 ноя 2007 : 		 Новый альбом TIAMAT выйдет в апреле

4 окт 2007 : 		 Вокалист TIAMAT работает над сольным альбомом

11 сен 2007 : 		 TIAMAT закончили запись ударных и баса

30 авг 2007 : 		 TIAMAT начинают записывать новый альбом

25 июн 2007 : 		 TIAMAT заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

16 июл 2006 : 		 Последние новости от TIAMAT

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|||| 22 ноя 2018

Переиздание "Clouds" TIAMAT выйдет зимой



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Португальский лейбл Alma mater Records, основанный лидером MOONSPELL Fernando Ribeiro, объявил о третьей части серии "Underground Majesty", в которой будет издан альбом TIAMAT "Clouds". Альбом прошел специальный ремастеринг для винила и будет снабжен оригинальной обложку и заметками. Он будет доступен в трех вариантах: на золотом, пурпурном и белом винилах. Выход намечен на 22 февраля.

Новый альбом группа планируется на 2019 год, а пока у всех есть уникальная возможность застать выступления коллектива с классическим репертуаром.



TIAMAT's 'Clouds' To Be Reissued In February




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Blick


23 ноя 2018, 13:03		Круто

DarkRoom_0


23 ноя 2018, 21:12		В коллекцию годно будет!


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