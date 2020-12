сегодня



Альбомы TIAMAT выйдут на виниле



Transcending Records на территории северной Америки выпустят виниловые версии альбомов TIAMAT — Wildhoney в трех цветах (orange with yellow/black splatter (200), orange/yellow marble (200), and standard black (100)) и A Deeper Kind Of Slumber (orange with red/black splatter (200), white/red color-in-color (200), and 100 standard black (100)) двенадцатого марта.







