DARKSIDE.ru : HTTPS и уведомления

Друзья, мы перевели наш сайт на более надежный протокол HTTPS, а также и добавили сервис уведомлений. Мы не хотели бы надоедать вам ненужным мусором (спамом), поэтому приглашаем вас принять участие в опросе, каким бы вы хотели видеть механизм оповещений? (Ниже представлена форма для голосования).
Если у вас возникли ошибки или какие-то трудности в связи с этими изменениями - пишите в комментариях.
Dominion
artmageddon
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