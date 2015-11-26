DARKSIDE.ru : HTTPS и уведомления

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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dominion


24 ноя 2018, 16:16		Было бы интересно видеть упоминания о новых концертах, добавляемых в базу (тех, где new). Сообщать о мероприятиях, на которые пользователь подписан, не вижу смысла - если я подписан, значит, я уже и так в курсе шоу :)

artmageddon


24 ноя 2018, 17:03		о выходе новых альбомов


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