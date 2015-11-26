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Lemuria

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|||| 24 ноя 2018

Обложка и трек-лист нового альбома LEMURIA



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Бельгийская симфоник блэк металл группа LEMURIA опубликовала обложку и трек-лист нового альбома The Hysterical Hunt, выход которого намечен на 18 января на Massacre Records. За сведение и мастеринг отвечал Yarne Heylen из Project Zero Studio, а за оформление — Kris Verwimp (Old Man's Child, Arch Enemy, Paths Of Possession)

Трек-лист:

"Prologue (The Land Of The Beast)"
"A Plague Upon The Land"
"The Hysterical Hunt"
"Between Man And Wolf"
"As Darkness Falls"
"Of Winter And Hell"
"A Secret Life"
"Deceptive Hibernation"
"An Elusive Monster"
"Endgame (The Impending Truth)"
"Epilogue (Before The Dawn)"
"A Dream That Never Came" (Bonus Track)

LEMURIA - The Hysterical Hunt - Album Details Unveiled




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