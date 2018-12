сегодня



Новое видео LEMURIA



Бельгийская симфоник блэк металл группа LEMURIA выпустит новую работу, получившую название The Hysterical Hunt, 18 января на Massacre Records. За сведение и мастеринг отвечал Yarne Heylen из Project Zero Studio, а за оформление — Kris Verwimp (Old Man's Child, Arch Enemy, Paths Of Possession)



Трек-лист:



"Prologue (The Land Of The Beast)"

"A Plague Upon The Land"

"The Hysterical Hunt"

"Between Man And Wolf"

"As Darkness Falls"

"Of Winter And Hell"

"A Secret Life"

"Deceptive Hibernation"

"An Elusive Monster"

"Endgame (The Impending Truth)"

"Epilogue (Before The Dawn)"

"A Dream That Never Came" (Bonus Track)



Видео на "A Plague Upon The Land" доступно ниже.















