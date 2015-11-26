MORTAL SCEPTER на Xtreem Music

MORTAL SCEPTER заключили соглашение с лейблом Xtreem Music, на котором 22 января состоится релиз дебютного альбома Where Light Suffocates, одна из композиций из которого, "Murder The Dawn", доступна для прослушивания ниже:
"A Ray Of Despair"
"Where Light Suffocates"
"Murder The Dawn"
"Lust Spells"
"Perish With The Flesh"
"The Carpathian Castle"
"Spear And Fang"
"Swallow Your Tongue"
"...The Scepter Reigns"
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