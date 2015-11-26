24 ноя 2018



MORTAL SCEPTER на Xtreem Music



MORTAL SCEPTER заключили соглашение с лейблом Xtreem Music, на котором 22 января состоится релиз дебютного альбома Where Light Suffocates, одна из композиций из которого, "Murder The Dawn", доступна для прослушивания ниже:



"A Ray Of Despair"

"Where Light Suffocates"

"Murder The Dawn"

"Lust Spells"

"Perish With The Flesh"

"The Carpathian Castle"

"Spear And Fang"

"Swallow Your Tongue"

"...The Scepter Reigns"













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