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Mortal Scepter

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Страна
FranceФранция
Стиль
-
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|||| 24 ноя 2018

MORTAL SCEPTER на Xtreem Music



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MORTAL SCEPTER заключили соглашение с лейблом Xtreem Music, на котором 22 января состоится релиз дебютного альбома Where Light Suffocates, одна из композиций из которого, "Murder The Dawn", доступна для прослушивания ниже:

"A Ray Of Despair"
"Where Light Suffocates"
"Murder The Dawn"
"Lust Spells"
"Perish With The Flesh"
"The Carpathian Castle"
"Spear And Fang"
"Swallow Your Tongue"
"...The Scepter Reigns"

MORTAL SCEPTER Sign To Xtreem Music





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