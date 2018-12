сегодня



Видео с текстом от MORTAL SCEPTER



MORTAL SCEPTER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Where Light Suffocates", заглавный трек из дебютного альбома, выход которого намечен на двадцать второе января на Xtreem Music:



"A Ray Of Despair"

"Where Light Suffocates"

"Murder The Dawn"

"Lust Spells"

"Perish With The Flesh"

"The Carpathian Castle"

"Spear And Fang"

"Swallow Your Tongue"

"...The Scepter Reigns"















