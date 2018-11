сегодня



TOM GABRIEL WARRIOR исполнил материал HELLHAMMER в новом проекте



HELLHAMMER просуществовали всего два года — с мая 1982-го по май 1984-го, записав за это время три демо, выпустив один 12-дюймовый EP, легендарную компиляцию "Death Metal" и ряд незаконченных тем. Несмотря на свой мистически культовый статус, большая часть из них никогда не звучала со сцены. Преемник группы, CELTIC FROST, поначалу исполняла пару песен HELLHAMMER, но быстро отказались от этой идеи. Основанный в 2008 году TRIPTYKON также время от времени играл какие-то из песен группы, но большая часть материала так и оставалась не охвачена в концертных выступлениях.



До текущего момента.



Возрождение музыки HELLHAMMER многие годы обсуждалось Tom'ом Gabriel'ом Warrior'ом и Martin'ом Eric'ом Ain'ом, не в последнюю очередь их вдохновило возобновление сотрудничества в реформированном CELTIC FROST в 2000-х годах и годы работы над второй книгой Warrior'a "Only Death Is Real" (2009), в которой подробно описывается история HELLHAMMER и ранних CELTIC FROST.



Tom Gabriel Warrior: «HELLHAMMER никогда не вернётся и никогда не будет реформирован. Абсолютно невозможно реформировать группу, так тесно связанную с очень специфическим и уникальным периодом времени. Я никогда не рассматривал это, независимо от того, насколько существенные предложения мне были озвучены в разные годы. Но музыка HELLHAMMER существует, и это чрезвычайно важная часть моего жизненного пути. И я хотел бы сыграть её на сцене до того, как покину этот мир».



Первые шаги к реализации проекта TRIUMPH OF DEATH, названного в честь самой известной песни HELLHAMMER и призванного стать подлинной данью уважения HELLHAMMER, были сделаны много лет назад. В состав TRIUMPH of DEATH входят ближайшие друзья Warrior'a — люди, которые не только любят эту музыку, но и по-настоящему понимают её. Состав воспроизводит последнее воплощение HELLHAMMER в апреле — мае 1984 года, когда группа взяла дополнительного гитариста.



TRIUMPH OF DEATH начнут исполнять музыку HELLHAMMER на сцене в 2019 году. Это проект с открытым финалом. Вполне возможно, будет издан концертный ЕР, однако проект не планирует записи нового материала и создан исключительно для исполнения как известных, так уже и забытых песен HELLHAMMER.



Выступление группы намечено на фестивале Hellfest 21 июня 2019 года.



Состав:



* Tom Gabriel Warrior (HELLHAMMER, CELTIC FROST, TRIPTYKON) — вокал/гитара.



* Mia Wallace (NIRYTH, THE TRUE ENDLESS, KIRLIAN CAMERA) — бас.



* Michael Zech (SECRETS OF THE MOON, ODEM ARCARUM) — гитара/вокал.



* Alessandro Commerio (FORGOTTEN TOMB, HIEMS) — барабаны.















