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Какое влияние оказал HELLHAMMER на блэк? Отвечает TOM G. WARRIOR



TOM G. WARRIOR в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какое влияние на то, что позднее назовут блэк-металл оказала группа HELLHAMMER:



«Вы не можете спрашивать меня об этом. Я не собираюсь комментировать, какое влияние оказала моя группа или мое авторство песен - это было бы совершенно глупо. Люди постоянно повторяют мне подобные вопросы, и мне трудно это понять, потому что моя карьера была далеко не простой — было много взлетов и падений. И особенно начало HELLHAMMER было борьбой — как для начинающих музыкантов, так и для всех нас в нашей личной жизни в то время. Отсюда и экстремальность HELLHAMMER — мы перенесли много гнева, разочарования и боли из нашей личной жизни в то время в группу и выпустили это в свет. Так что это была очень личная андеграундная история, и я никогда не рассматривал ее как нечто глобальное - и уж тем более не в состоянии понять, зачем люди придумывают мне какие-то титулы. Вам — журналистам — решать, насколько важен или неважен HELLHAMMER. Я не могу это комментировать».







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