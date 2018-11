сегодня



Гитарист ZZ TOP в новом видео WILLIAM SHATNER



WILLIAM SHATNER представил видео на композицию "Rudolf The Red Nosed Reindeer", в записи которой принимал участие Billy Gibbons из ZZ TOP. Этот трек взят из нового альбома "Shatner Claus", первого в карьере музыканта рождественского диска.



Трек-лист:



01. Jingle Bells (feat. Henry Rollins)

02. Blue Christmas (feat. Brad Paisley)

03. Little Drummer Boy (feat. Joe Louis Walker )

04. Winter Wonderland (feat. Todd Rundgren & Artimus Pyle)

05. Twas The Night Before Christmas (feat. Mel Collins)

06. Run Rudolph Run (feat. Elliot Easton)

07. O Come, O Come Emmanuel (feat. Rick Wakeman)

08. Silver Bells (feat. Ian Anderson)

09. One for You, One For Me

10. Rudolph The Red-Nosed Reindeer (feat. Billy Gibbons)

11. Silent Night (feat. Iggy Pop)

12. White Christmas (feat. Judy Collins)

13. Feliz Navidad (feat. Dani Bander)



Bonus track:



14. Jingle Bells (feat Henry Rollins) (punk rock version)









