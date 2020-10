сегодня



WILLIAM SHATNER : «Для меня честь, что RITCHIE BLACKMORE принял участие в записи»



WILLIAM SHATNER второго октября выпускает новую сольную работу "The Blues", и в рамках недавнего интервью обсудил эту пластинку:



«Для меня очень важно и большая честь, что кто-то вроде RITCHIE BLACKMORE играет классику Би Би Кинга. Я не могу даже подобрать слова, чтобы описать, какая для меня это честь, как и наличие такого человека, как Brad Paisley в "Sweet Home Chicago". Каждый приглашённый принёс нечто своё и сделал каждый номер особенным».



Следующим синглом и видео с пластинки станет композиция "I Put A Spell On You", в записи которой принимал участие Pat Travers.



Трек-лист:



01. Sweet Home Chicago (feat. Brad Paisley)



02. I Can't Quit You Baby (feat. Kirk Fletcher)



03. Sunshine Of Your Love (feat. Sonny Landreth)



04. The Thrill Is Gone (feat. Ritchie Blackmore)



05. Mannish Boy (feat. Ronnie Earl)



06. Born Under A Bad Sign (feat. Tyler Bryant)



07. I Put A Spell On You (feat. Pat Travers)



08. Crossroads (feat. James Burton)



09. Smokestack Lightnin' (feat. Jeff "Skunk" Baxter)



10. As The Years Go Passing By (feat. Arthur Adams)



11. Let's Work Together (feat. Harvey Mandel & CANNED HEAT)



12. Route 66 (feat. Steve Cropper)



13. In Hell I'll Be In Good Company (feat. Albert Lee)



14. Secrets Or Sins



















+2 -1



( 1 ) просмотров: 384