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SASCHA PAETH нашел вокалистку
SASCHA PAETH объявил имя вокалистки для дебютного альбома своего нового проекта MASTERS OF CEREMONY — ей стала Adrienne Cowan из американской команды SEVEN SPIRES.
«Мы уже начали процесс записи и пока все идет просто изумительно. Она может дать все то, на что я и рассчитывал: от мягкого мелодичного до супер агрессивного вокала огромного диамазона. Ко всему прочему, она очень милая, добрая и совершенно без закидонов и прекрасно влилась в нашу семью. Спасибо, что присоединилась к нам, Adrienne!».
Выпуском дебютного альбома будут заниматься Frontiers Music Srl.
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