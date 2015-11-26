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Masters of Ceremony

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SASCHA PAETH нашел вокалистку



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SASCHA PAETH объявил имя вокалистки для дебютного альбома своего нового проекта MASTERS OF CEREMONY — ей стала Adrienne Cowan из американской команды SEVEN SPIRES.

«Мы уже начали процесс записи и пока все идет просто изумительно. Она может дать все то, на что я и рассчитывал: от мягкого мелодичного до супер агрессивного вокала огромного диамазона. Ко всему прочему, она очень милая, добрая и совершенно без закидонов и прекрасно влилась в нашу семью. Спасибо, что присоединилась к нам, Adrienne!».

Выпуском дебютного альбома будут заниматься Frontiers Music Srl.



Producer SASCHA PAETH Recruits SEVEN SPIRES Singer For MASTERS OF CEREMONY Project




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