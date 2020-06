сегодня



Кавер-версия HEAVEN'S GATE от MASTERS OF CEREMONY



MASTERS OF CEREMONY выпустили новый сингл, в который вошло два трека, "Under Fire" и "Die Just A Little" (Live In The Living Room) — кавер-версия HEAVEN'S GATE доступна для прослушивания ниже.











+0 -1



просмотров: 226