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Hour of Penance

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28 ноя 2018 : 		 HOUR OF PENANCE на Agonia Records

1 фев 2017 : 		 Новое видео HOUR OF PENANCE

16 дек 2016 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

28 ноя 2016 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

12 окт 2016 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет зимой

14 май 2014 : 		 Новое видео HOUR OF PENANCE

21 апр 2014 : 		 Видео с прохождением HOUR OF PENANCE

15 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOUR OF PENANCE

12 мар 2014 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет в мае

23 май 2013 : 		 HOUR OF PENANCE работают над новым материалом

13 июн 2012 : 		 HOUR OF PENANCE объявили имя нового барабанщика

13 мар 2012 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

3 мар 2012 : 		 Видео с текстом от HOUR OF PENANCE

2 мар 2012 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

26 янв 2012 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет в апреле

19 окт 2011 : 		 HOUR OF PENANCE готовятся к записи альбома

2 фев 2011 : 		 HOUR OF PENANCE на PROSTHETIC RECORDS

18 фев 2010 : 		 Еще одна песня HOUR OF PENANCE

29 янв 2010 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

11 авг 2009 : 		 HOUR OF PENANCE отправятся в студию в этом месяце

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HOUR OF PENANCE на Agonia Records



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Итальянская группа HOUR OF PENANCE заключила соглашение с лейблом Agonia Records. Коллектив в настоящий момент работает над материалом к следующему альбому, релиз которого намечен на 2019 год.

«Мы рады сообщить о нашей сделке с Agonia Records и первым фруктом этого сотрудничества станет новая работа, которая выйдет в 2019. Здорово быть часть лейбла, который всегда акцентирован на релиз экстремальной музыки и это правильное место для распространения нашего материала и брутализации ушей фанатов по всему миру путем наших новых композиций. Мы серьезно работаем над тем, чтобы выдать максимально качественный материал. Детали нового альбома мы сообщим в ближайшие месяцы, так что следите за информацией».

HOUR OF PENANCE Sign With Agonia Records; New Album Due In 2019



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