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HOUR OF PENANCE на Agonia Records



Итальянская группа HOUR OF PENANCE заключила соглашение с лейблом Agonia Records. Коллектив в настоящий момент работает над материалом к следующему альбому, релиз которого намечен на 2019 год.



«Мы рады сообщить о нашей сделке с Agonia Records и первым фруктом этого сотрудничества станет новая работа, которая выйдет в 2019. Здорово быть часть лейбла, который всегда акцентирован на релиз экстремальной музыки и это правильное место для распространения нашего материала и брутализации ушей фанатов по всему миру путем наших новых композиций. Мы серьезно работаем над тем, чтобы выдать максимально качественный материал. Детали нового альбома мы сообщим в ближайшие месяцы, так что следите за информацией».









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