HOUR OF PENANCE начнут запись зимой



Итальянская дэт металл группа HOUR OF PENANCE, заключившая контракт с группой Agonia Records, в феврале отправится в студию для записи нового материала, выход которого намечен на этот год. Мастеринг материала намечен на март в Hertz Recording Studio (Behemoth, Decapitated, Vader, Hate and many more).









