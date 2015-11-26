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Hate Squad

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Новая песня HATE SQUAD



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Они вернулись! Немцы HATE SQUAD выпустят свой новый альбом "Reborn From Ashes" 7 декабря на Massacre Records. Диск выйдет в виде диджипака, а также винила и будет доступен в цифровом формате. Альбом продюсировал, микшировал и делал мастеринг Eike O. Freese в Chameleon Studios. Оформление для альбома делал Hiko Kramer.

Трек-лист:

"Against All Odds"
"Death List"
"Amok"
"Reborn From Ashes"
"Retaliation Promise"
"Until I Die"
"Regain The Strength"
"Know Your Enemy"
"Hate Factory"
"2 Miles Behind Enemy Lines"
"Fuck Cancer!"

Новая песня, "Until I Die", доступна для прослушивания.

HATE SQUAD Streaming New Single вЂњUntil I DieвЂќ





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