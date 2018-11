сегодня



Новая песня HATE SQUAD



Они вернулись! Немцы HATE SQUAD выпустят свой новый альбом "Reborn From Ashes" 7 декабря на Massacre Records. Диск выйдет в виде диджипака, а также винила и будет доступен в цифровом формате. Альбом продюсировал, микшировал и делал мастеринг Eike O. Freese в Chameleon Studios. Оформление для альбома делал Hiko Kramer.



Трек-лист:



"Against All Odds"

"Death List"

"Amok"

"Reborn From Ashes"

"Retaliation Promise"

"Until I Die"

"Regain The Strength"

"Know Your Enemy"

"Hate Factory"

"2 Miles Behind Enemy Lines"

"Fuck Cancer!"



Новая песня, "Until I Die", доступна для прослушивания.













+1 -0





просмотров: 107