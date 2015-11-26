31 авг 2021



Умер басист HATE SQUAD



С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить вам, что наш многолетний басист, друг и брат Бауке де Гроот скоропостижно скончался. Мы даже не можем поверить в то, что только что произошло, у нас просто нет слов.



Бауке был неотъемлемой частью группы HATE SQUAD с 1995 года, а также прославился благодаря своим собственным лейблам Swell Creek Records и Violent Creek Records в области HC/Indie и Thrash Metal и оставляет там после себя большую брешь, особенно из-за своих обязательств по продвижению начинающих групп.



Бауке был из тех людей, про которых вы говорите: "Жаль, что таких людей больше нет. Людей, которые всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы поддержать, преданы другим и просто любят то, что делают.



В этот трудный час все наши помыслы и души с женой Бауке Джони, с его семьей и всеми его друзьями. Бауке, нам тебя ужасно не хватает» http://www.h8forthemasses.com/





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