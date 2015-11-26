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Gatekeeper

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Новый ЕР GATEKEEPER выйдет зимой



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Канадские тру металлисты GATEKEEPER выпустят новый ЕР, получивший название "Grey Maiden", двадцать второго февраля на Cruz Del Sur Music. В него войдет две новых песни, кавер-версия и перезаписанная композиция из первого демо:

“Grey Maiden”
“Tale Of Twins”
“Moss”
“Richard III”

CanadaвЂ™s GATEKEEPER To Release Grey Maiden EP In February




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