|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый ЕР GATEKEEPER выйдет зимой
Канадские тру металлисты GATEKEEPER выпустят новый ЕР, получивший название "Grey Maiden", двадцать второго февраля на Cruz Del Sur Music. В него войдет две новых песни, кавер-версия и перезаписанная композиция из первого демо:
“Grey Maiden”
“Tale Of Twins”
“Moss”
“Richard III”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).