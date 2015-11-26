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Morgoth

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4 дек 2018 : 		 Умер оригинальный гитарист MORGOTH

29 май 2018 : 		 MORGOTH берут паузу

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15 мар 2015 : 		 Видео с выступления MORGOTH

25 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MORGOTH

30 янв 2015 : 		 Обложка нового альбома MORGOTH

15 янв 2015 : 		 Новая песня MORGOTH

8 дек 2014 : 		 MORGOTH нашли вокалиста

6 дек 2014 : 		 MORGOTH расстались с вокалистом

13 окт 2014 : 		 MORGOTH представили новый трек

29 авг 2014 : 		 Новая песня MORGOTH

12 авг 2014 : 		 Тизер нового сингла MORGOTH

22 июл 2014 : 		 Новый сингл MORGOTH выйдет в августе

3 июн 2014 : 		 MORGOTH работают над новым материалом

15 апр 2013 : 		 Видео с выступления MORGOTH

5 янв 2013 : 		 MORGOTH планируют продолжать выступления

8 июн 2012 : 		 Превью концертного релиза MORGOTH

2 июн 2012 : 		 Видео с выступления MORGOTH

15 май 2012 : 		 Превью нового DVD MORGOTH

1 май 2012 : 		 Концертный DVD MORGOTH выйдет в июне

19 янв 2012 : 		 MORGOTH выпустят концертный DVD

11 авг 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH

23 июн 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH

26 май 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH

24 май 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH
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Умер оригинальный гитарист MORGOTH



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Основатель группы MORGOTH Карстен Оттенбах умер в возрасте 48 лет после долгой борьбы с рассеянным склерозом. Он управлял собственной фирмой Direct Management, а также играл на первых двух ЕР коллектива — "Resurrection Absurd" (1989) и "The Eternal Fall" (1990) — и первых трёх альбомах — "Cursed" (1991), "Odium" (1993) и "Feel Sorry For The Fanatic" (1996).

Robert Kampf, один из основателей Century Media, написал:

«С огромным сожалением я узнал, что мой близкий друг вот уже на протяжении 28 лет, Карстен Оттербах, ушёл из жизни. Карстен десять лет боролся с рассеянным склерозом. В то время как он был солдатом и сражался с ним в течение длительного времени, это была одна из тех битв, которые, в конечном итоге, вас уничтожают.

Я всегда буду помнить Карстена как очень остроумного, начитанного, подкованного в бизнесе и в то же время очень весёлого, толерантного и просто отличного парня. Он всегда будет жить в моём сердце.

Карстен всегда боролся за своих артистов и был честен. Легендарные бои между моим покойным партнёром Оливером Витхефтом и Карстеном. Когда они сражались, было страшно, если вы находились с ними в одной комнате, но всегда все эти истории вспоминались со смехом. Оба были хорошими друзьями и, к сожалению, не дожили до 50 лет.

Прощай, Карстен. Ты не будешь забыт и [будешь] высоко цениться друзьями и несколькими поколениями металлистов».



Original MORGOTH Guitarist CARSTEN OTTERBACH Dies After Battle With Multiple Sclerosis




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SideshowBob


4 дек 2018, 11:38		Очень жаль


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