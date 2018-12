сегодня



Умер оригинальный гитарист MORGOTH



Основатель группы MORGOTH Карстен Оттенбах умер в возрасте 48 лет после долгой борьбы с рассеянным склерозом. Он управлял собственной фирмой Direct Management, а также играл на первых двух ЕР коллектива — "Resurrection Absurd" (1989) и "The Eternal Fall" (1990) — и первых трёх альбомах — "Cursed" (1991), "Odium" (1993) и "Feel Sorry For The Fanatic" (1996).



Robert Kampf, один из основателей Century Media, написал:



«С огромным сожалением я узнал, что мой близкий друг вот уже на протяжении 28 лет, Карстен Оттербах, ушёл из жизни. Карстен десять лет боролся с рассеянным склерозом. В то время как он был солдатом и сражался с ним в течение длительного времени, это была одна из тех битв, которые, в конечном итоге, вас уничтожают.



Я всегда буду помнить Карстена как очень остроумного, начитанного, подкованного в бизнесе и в то же время очень весёлого, толерантного и просто отличного парня. Он всегда будет жить в моём сердце.



Карстен всегда боролся за своих артистов и был честен. Легендарные бои между моим покойным партнёром Оливером Витхефтом и Карстеном. Когда они сражались, было страшно, если вы находились с ними в одной комнате, но всегда все эти истории вспоминались со смехом. Оба были хорошими друзьями и, к сожалению, не дожили до 50 лет.



Прощай, Карстен. Ты не будешь забыт и [будешь] высоко цениться друзьями и несколькими поколениями металлистов».















