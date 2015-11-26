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MORGOTH всё
MORGOTH официально объявили о распаде:
«Прошло 2,5 года с момента нашего последнего сообщения и новостей о том, что мы берём временную паузу. Время и правда быстро летит! Но после множества обсуждений мы пришли к решению, что жизненный путь MORGOTH закончен.
Это был интересный и сложный путь с момента воссоединения, и мы всегда будем бережно лелеять все невероятные воспоминания, которые были получены за эти годы. Мы очень благодарны ВСЕМ ВАМ за них!
Продолжайте наслаждаться и поддерживать музыку, которая остаётся для всех нас. Всего вам наилучшего и надеемся, что новый, 2021 год, будет лучше... Берегите себя и рожки кверху по митолу!
MORGOTH (1987–2020)».
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olly71
Oloir
зубатый_колобок
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