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Morgoth

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22 дек 2020 : 		 MORGOTH всё

4 дек 2018 : 		 Умер оригинальный гитарист MORGOTH

29 май 2018 : 		 MORGOTH берут паузу

1 май 2015 : 		 Новое видео MORGOTH

2 апр 2015 : 		 Новое видео MORGOTH

15 мар 2015 : 		 Видео с выступления MORGOTH

25 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MORGOTH

30 янв 2015 : 		 Обложка нового альбома MORGOTH

15 янв 2015 : 		 Новая песня MORGOTH

8 дек 2014 : 		 MORGOTH нашли вокалиста

6 дек 2014 : 		 MORGOTH расстались с вокалистом

13 окт 2014 : 		 MORGOTH представили новый трек

29 авг 2014 : 		 Новая песня MORGOTH

12 авг 2014 : 		 Тизер нового сингла MORGOTH

22 июл 2014 : 		 Новый сингл MORGOTH выйдет в августе

3 июн 2014 : 		 MORGOTH работают над новым материалом

15 апр 2013 : 		 Видео с выступления MORGOTH

5 янв 2013 : 		 MORGOTH планируют продолжать выступления

8 июн 2012 : 		 Превью концертного релиза MORGOTH

2 июн 2012 : 		 Видео с выступления MORGOTH

15 май 2012 : 		 Превью нового DVD MORGOTH

1 май 2012 : 		 Концертный DVD MORGOTH выйдет в июне

19 янв 2012 : 		 MORGOTH выпустят концертный DVD

11 авг 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH

23 июн 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH

26 май 2011 : 		 Видео с выступления MORGOTH
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MORGOTH официально объявили о распаде:

«Прошло 2,5 года с момента нашего последнего сообщения и новостей о том, что мы берём временную паузу. Время и правда быстро летит! Но после множества обсуждений мы пришли к решению, что жизненный путь MORGOTH закончен.

Это был интересный и сложный путь с момента воссоединения, и мы всегда будем бережно лелеять все невероятные воспоминания, которые были получены за эти годы. Мы очень благодарны ВСЕМ ВАМ за них!

Продолжайте наслаждаться и поддерживать музыку, которая остаётся для всех нас. Всего вам наилучшего и надеемся, что новый, 2021 год, будет лучше... Берегите себя и рожки кверху по митолу!

MORGOTH (1987–2020)».

MORGOTH Officially Calls It Quits:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


22 дек 2020, 12:40		На самом деле вы умерли ещё в 1998 .

Oloir


22 дек 2020, 12:53		На самом деле Моргот всё в результате Войны Гнева, так-то.

зубатый_колобок


22 дек 2020, 13:20		ещё одна группа ушла на покой, а я ждал ещё альбом. надо переслушать старые , даже feel sorry for the fanatics. по мне, альбом хорош, хоть и не дэтховый.


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